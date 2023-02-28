Nadal, Indian Wells ve Miami Açık'a katılamayacak Spor Haberleri İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Indian Wells ve Miami Açık Masters turnuvalarına katılamayacağını açıkladı. İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle Indian Wells ve Miami Açık Masters turnuvalarına katılamayacağını açıkladı. Nadal, spor salonunda antrenman yaptığı görüntülerin yer aldığı Twitter paylaşımında, "Indian Wells ve Miami'de oynayamayacağım için çok üzgünüm." ifadesini kullandı. 36 yaşındaki tenisçi, 18 Ocak'ta sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'tan 2. turda elenmiş, bir gün sonra da sol kalçasındaki sakatlık yüzünden kortlardan 6 ila 8 hafta uzak kalacağını duyurmuştu. Dünya sıralamasında 8. sıraya gerileyen Nadal, 22 şampiyonlukla en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu Novak Djokovic ile paylaşıyor. Indian Wells 8 Mart, Miami Açık ise 22 Mart'ta başlayacak. Kaynak: AA / Spor Rafael Nadal Twitter Miami Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Nadal, Indian Wells ve Miami Açık'a katılamayacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.