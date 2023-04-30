N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun ardından

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda Türk sporcular arasında 1.11.51'lik dereceyle kadınlarda ilk sırayı alan Yayla Kılıç Gönen, çok mutlu olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 18'incisi düzenlenen 60 ülkeden 12 binin üzerinde katılımcı ile 22 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 56 elit atletin katıldığı organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yayla, ilk defa N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'na katıldığını belirtti.

İspanya'da elde ettiği en iyi derecenin ardından ikinci en iyi derecesine ulaştığını vurgulayan Türk atlet, "Çok mutluyum. Aslında bu yarışa en iyi derece için çıkmıştım. Kotadan Dünya Şampiyonası'na katılabiliyorum. Ekstra Avrupa Şampiyonası olduğu için, puan kazandıran bir şampiyona olduğu için o yüzden yarıştım. Birinci olacağımı bekliyordum. Şimdi önümdeki Dünya Şampiyonası'na odaklanma zamanı." diye konuştu.

Yayla, İspanya'daki başarısının sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Türk tarihinin en iyi derecesini elde ettim. 6 Şubat'ta ne yazık ki bir felaketle karşılaştık, ben de Diyarbakır'da kamptaydım. Son iki hafta kala gerçekten beni çok kötü etkiledi. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne dayanarak o yarışmaya katılma kararı aldım. O yarışa bütün Türkiye için katıldım ve en iyi dereceyi elde ettim. Bitiş çizgisinde yarışı tamamladığım zaman gerçekten çok gurur duydum. Ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu, her koşulda ne kadar iyi dereceler elde edebileceğini göstermek istedim. Desteklerinden dolayı Türkiye Atletizm Federasyonu, sponsorlarıma, Antrenörüm Sedat Gönen'e, tüm destekçilerime ve kalbi benimle atan herkese çok teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin organizasyon kapasitesine de değinen Yayla, "İlk defa katıldığım bu yarı maraton, gerçekten dünya çapında en iyi yarı maratonlar arasında yer alıyor. Bugün ispatladılar ki, çok iyi bir organizasyon ve koordine var burada. O yüzden dünya çapında atletlerin katılmış olması bunu gösteriyor. Emeği geçen bütün Spor A.Ş.'ye teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.