N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu koşuldu

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu koşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 18'incisi düzenlenen 60 ülkeden 12 binin üzerinde katılımcı ile 22 kadın ve 34 erkek olmak üzere toplam 56 elit atletin katıldığı organizasyon, 21 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre paten yarışı olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirildi.

Yenikapı Miting Alanı önünden yarışa başlayan atletler, Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ve Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nü geçti.

Galata Köprüsü bitiminden dönüş yapan sporcular, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi ve Ayvansaray'ın ardından Haliç Köprüsü'ne varmadan Fatih ilçe sınırından ters istikamete yöneldi. Aynı sahil yolunu izleyen atletler, yarışı Yenikapı Miting Alanı'nda tamamladı.

Toplamda 533 gönüllünün katıldığı ve saat 09.30'da başlayan koşunun startını İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Aktif Bank İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu ve İBB Gençlik ve Spor Müdür İlker Öztürk verdi.

Yarı maratonda erkeklerde 59.52'lik derecesiyle Kenyalı Daniel Simiu Ebenyo birinci olurken, Faslı Hicham Amghar 59.57'lik derecesiyle ikinciliği, Etiyopyalı Haftu Teklu ise 1.00.01'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda da 1.06.28'lik derecesiyle Kenyalı Purity Jemutai Komen ilk sırayı aldı. Aynı ülkeden Ruth Chepngetich 1.07.18'lik derecesiyle ikinci, vatandaşları Evaline Chirchir 1.07.30'luk derecesiyle üçüncü oldu.

Türk atletler

Türk atletlerde erkeklerde İlham Tanui Özbilen, 1.04.19'luk dereceyle yarışı tamamlarken, kadınlarda Yayla Kılıç Gönen 1.11.51'lik dereceyle yarışı bitirdi.

10 kilometre yarışını Abdullah Yıldız kazandı

10 kilometre yarışında erkeklerde Abdullah Yıldız, 32.16'lık derecesiyle birinci olurken, kadınlarda 38.50'lik dereceyle Özge Çolak ilk sırada yer aldı.

Öte yandan organizasyonda paten yarışını 38.39'luk dereceyle Alman Sebastian Mirsch kazandı.

Yollar trafiğe kapatıldı

Organizasyon için Tarihi Yarımada'da yollar araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açıldı.

İstanbul Yarı Maratonu'na havanın da koşuya uygun olması dolayısıyla yoğun ilgi gösterildi. Yenikapı'da kurulan fuar alanında çeşitli etkinlikler de düzenlendi.