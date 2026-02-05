N'Golo Kante: Fenerbahçe'nin transfer ettiği 'iki kişilik oynayan küçük motor'

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi transfer etti.

Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımından transfer edilen Kante, Fenerbahçe ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kante'yi İstanbul'a getiren uçağın TSİ 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi ve bir taraftar grubu tarafından karşılandı.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kante'nin transfer sürecine katkısı için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kulüp 3 Şubat'ta Al-Ittihad'ın Kante'ye ait evrakları sisteme geç iletmesi sebebiyle transferin tamamlanamadığını ve FIFA'ya yapılan itirazın da kabul edilmediğini açıklamıştı.

Fenerbahçe daha sonra sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak Kante'nin transferini tamamladığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında devreye girerek transferin gerçekleşmesinde büyük rol oynadığı bildiriliyor.

Kante Fenerbahçe'ye, Sarı-Lacivertlilerin Faslı santraforu Youssef En-Nesyri ise Al Ittihad'a transfer oldu.

Peki Avrupa'da ara dönemin en sansasyonel transferinden biri olarak görülen 35 yaşındaki N'Golo Kante kim, transferi neden büyük heyecan yarattı?

Paris'in banliyölerinden dünya futbolunun zirvesine

N'Golo Kante'nin hikayesi Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden dünya futbolunun zirvesine uzanıyor.

"Sessiz, alçakgönüllü ve eşsiz bir çalışma ahlakına sahip" olarak tanımlanan Kante, futbol dünyasında sadeliği ile dikkat çekiyor.

Kante, 29 Mart 1991'de eski Fransız sömürgesi Mali kökenli bir ailenin çocuğu olarak Suresnes'de doğdu.

Çocukluğu mütevazı koşullarda geçti, babasını küçük yaşta kaybetti, annesine destek için geri dönüşüm amacıyla çöp topladı.

Boyunun kısa olması nedeniyle birçok futbol akademisinden geri çevrildi.

Futbola sekiz yaşında JS Suresnes takımında başladı.

Küçük, sessiz ve fiziksel olarak zayıftı ancak antrenörler onun iki özelliğini hemen fark etti: Olağanüstü dayanıklılığı ve oyunu okuma becerisi.

Daha çocukken bile her yerde beliren, pas aralarını kapatan ve top kazanan bir oyuncuydu.

On dokuz yaşında Fransa'da alt liglerden Boulogne'un rezerv takımına katıldı. Yükselişi hızlı değil ama istikrarlıydı, özellikle çalışkanlığıyla vazgeçilmez bir futbolcu oldu.

2013'te Caen'e transfer oldu. Takımının Fransa Birinci Ligi'ne (Ligue 1) yükselmesinde büyük rol oynadı.

Hızla Avrupa kulüplerinin radarına gidi. Top kapma becerisi, pozisyon bilgisi, sade ama etkili tekniğiyle fark yaratıyordu.

Yine de 2015'te İngiltere Premier Ligi takımlarından Leicester City'e transfer olduğunda, kimse o sezon elde edeceği başarıyı öngörememişti.

Leicester City'le 'mucize' şampiyonluk

İngiltere Premier Ligi'nde 2015–16 sezonu, futbol tarihinin en şaşırtıcı başarılarından biri olarak kayda geçti.

Sezon başında bahis şirketleri, Leicester City'nin şampiyonluğuna bire 5.000 veriyordu.

Leicester City sezonu İtalyan menajer Claudio Ranieri yönetiminde 81 puanla, en yakın rakibi Arsenal'in 10 puan önünde şampiyon tamamladı.

O sezon İngiltere'de neredeyse herkes Kante'nin ligin en iyi orta saha oyuncusu olduğu görüşünde birleşti.

Leicester City onunla adeta 11 değil 12 kişiyle sahadaydı, Kante top kazanma istatistiğinde zirvedeydi.

Hem top rakipteyken her boşluğu kapatıyor hem de hücuma çıkarken takımı ileri taşıyordu.

Leicester City sadece 5,6 milyon sterlin ödeyerek dört yıllık sözleşme imzaladığı Kante'yi sezon sonunda 32 milyon sterline Chelsea'ye sattı.

Chelsea'yle bir şampiyonluk daha ve arka arkaya kupalar

Kante, Leicester City'den sonra ilk sezonunda Chelsea'nin de çehresini değiştirdi.

Bir diğer İtalyan menajer Antonio Conte'nin 3-4-3 sisteminde orta sahayı tek başına domine etti.

Chelsea 2016-2017 sezonunda 93 puanla en yakın rakibi Tottenham'ın yedi puan önünde şampiyon oldu.

Kante de İngiltere'de tüm ödülleri topladı, Yılın Futbolcusu seçildi.

Bitmeyen enerjisi ve sahada durmadan koşması nedeniyle Kante'ye "küçük motor" lakabı takıldı.

"Bu adam her yerde", "Kante iki kişilik oynuyor"; hem Leicester City hem de Chelsea döneminde onun için sıkça kullanılan cümleler oldu.

Kante'nin sahada her yere yetişmesini anlatan bir mizahi ifade de sosyal medyada yayılmıştı:

"Dünya'nın yüzde 70'i su, yüzde 30'u Kante."

Kante; 2018'de İngiltere Federasyon Kupası'nı, 2019'da Avrupa Ligi'ni; 2021'de Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan Chelsea'nin hep vazgeçilmez oyuncusu oldu.

Fenerbahçe'den önce son olarak 2023-2024 sezonundan bu yana Al Ittihad forması giyiyordu.

Fransa Milli Takımı'yla kazanılan Dünya Kupası

Gelelim N'Golo Kante'nin Fransa Milli Takımı'yla başarılarına...

İlki 2016'da olmak üzere 66 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Kante, kısa sürede teknik direktör Didier Deschamps için vazgeçilmez bir oyuncu oldu.

Aynı yıl ilk kez Hollanda maçında Fransa formasını giydi, mili takımda ilk golünü doğum gününde Rusya'ya attı.

Fransa, ev sahibi olduğu EURO 2016'nın finalinde Portekiz'e uzatmada 1-0 yenilerek kupayı kaybetse de Kante turnuvanın en iyi orta saha oyuncularından biriydi.

Kante, 2018 Dünya Kupası'nda ise orta sahada Paul Pogba ile mükemmel bir uyum yakaladı.

Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kupayı kazanan Fransa'nın orta sahadaki denge unsuruydu. Özellikle top kapma becerisiyle turnuvanın yine en istikrarlı oyuncularından biriydi.

Takım arkadaşlarının onu kutlamalarda şarkı söylemeye ikna etmeye çalıştığı ve Fenerbahçe'ye transferi sonrası da sosyal medyada sıkça paylaşılan o sevimli an, Kante'nin mütevazı kişiliğinin de özetiydi.

Kante, 2022 Dünya Kupası'nda ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Fransa normal süresi 2-2, uzatmada 3-3 biten maçta Arjantin'e penaltılarla 4-2 yenilerek bu kez dünya ikincisi olurken "Kante olsaydı Fransa yine şampiyon olurdu" diyenlerin sayısı hiç de az değildi.