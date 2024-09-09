MXGP Türkiye'de Jorge Prado Zaferi

MXGP Türkiye'yi Prado kazandı

Ali Fuat GÜÇLÜER / AFYONKARAHİSAR, - MXGP TÜRKİYE yarışını Jorge Prado kazanırken, Tim Gajser ikinci, Jeremy Seewer üçüncü olarak tamamladı. Şampiyona sıralamasında ise, Tim Gajser liderliği bırakmadı. Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) yarışında Team HRC'den Honda yarışçısı Sloven Tim Gajser puanını 910'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Red Bull GASGAS Factory Racing'den GASGAS pilotu İspanyol Jorge Prado 896 puana yükselirken, Red Bull KTM Factory Racing takımından KTM pilotu Hollandalı Jeffrey Herlings 857 puanla takip ediyor.

İlk yarışı Kawasaki Racing Team MXGP'den Kawasaki pilotu İsviçreli Jeremy Seewer önde tamamladı. Monster Energy Yamaha Factory MXGP takımından Yamaha pilotu Fransız Maxime Renaux ikinci ve Red Bull GASGAS Factory Racing'den GASGAS pilotu İspanyol Jorge Prado üçüncü oldu.

İkinci yarışı ise, Red Bull GASGAS Factory Racing'den GASGAS pilotu İspanyol Jorge Prado lider bitirdi. Team HRC'den Honda yarışçısı Sloven Tim Gajser ve Red Bull KTM Factory Racing takımından KTM pilotu Hollandalı Jeffrey Herlings takip etti.

Öte yandan bu sınıfta Türkiye adına yer alan Ata Kuzu 23'üncü ve Batuhan Demiryol'da 24'üncü sırada yer aldı.

MX2 TÜRKİYE'DE LUCAS COENEN RÜZGARI

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2 Türkiye) yarışını Lucas Coenen kazandı.

MX2 Türkiye dünya sıralamasında Kay de Wolf liderliği sürdürürken, Lucas Coenen ve Simon Laengenfelder onu takip ediyor.

İlk yarışı Nestaan Husqvarna Factory Racing takımından Husqvarna pilotu Belçikalı Lucas Coenen birinci sırada tamamladı. Coenen'i Red Bull GASGAS Factory Racing takımından GASGAS pilotu Simon Laengenfelder ve Red Bull KTM Factory Racing takımından KTM pilotu Belçikalı Liam Everts takip etti.

Kıyasıya mücadelenin olduğu ikinci yarışı ise, yine Nestaan Husqvarna Factory Racing takımından Husqvarna pilotu Belçikalı Lucas Coenen kazandı. Aynı takımdan Hollandalı Kay de Wolf ikinciliği, Monster Energy Triumph Racing'den Triumph pilotu Danimarkalı Mikkel Haarup aldı.

MX2 sınıfında mücadele eden Yiğit Ali Selek 20'nci olarak genel klasmanda üç puanın sahibi oldu.

DÜNYA KADINLAR ŞAMPİYONU HOLLANDALI VAN DRUNEN

Sezonun son etabı olan WMX Dünya Kadınlar Motokros şampiyonu de Baets Yamaha MX-Team takımından Yamaha pilotu Hollandalı Lotte Van Drunen oldu. 7 etapta yapılan WMX yarışında dünya ikinciliğini RFME Spain National Team takımında GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen, üçüncülüğü MXFONTARACING takımından GASGAS ile yarışan İtalyan Kiara Fontanesi aldı. Markalar yarışında ise Yamaha şampiyonluğunu ilan ederken, GASGAS ve KTM takip etti.

WMX Türkiye'de RFME Spain National Team takımında GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen birinci sırada bitirdi. F&H Racing Team takımından Kawasaki ile yarışan Yeni Zelandalı Courtney Duncan ikinci, MXFONTARACING takımından GASGAS ile yarışan İtalyan Kiara Fontanesi üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye adına yarışan Irmak Yıldırım 25'inci, Selen Tınaz'da 27'nci sırada mücadeleden ayrıldı.

EMX250 TÜRKİYE'NİN KAZANANI FRANSIZ VALIN

Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) Türkiye etabını BUD RACING-Kawasaki takımında Kawasaki pilotu Fransız Mathis Valin kazandı. EMX250 Türkiye'de ikinciliği Beddini GASGAS Factory Juniors takımıdan GASGAS pilotu İtalyan Valerio Lata alırken, üçüncülüğü Gabriel SS24 KTM takımından KTM pilotu Hollandalı Cas Valk aldı. EMX250'de şampiyonluk son yarış olan İspanya etabına kaldı.

Markalarda ise EMX250 dünya sıralamasında GASGAS ilk sırada sürdürürken, Kawasaki ikinci, KTM üçüncü sırada bulunuyor. Yamaha, Husqvarna, Honda ve Fantic takip ediyor.

İlk etabı dün yapılan yarışın ikinci etabı bugün koşuldu. EMX250 Türkiye'nin ikinci etabını BUD RACING-Kawasaki takımında Kawasaki pilotu Fransız Mathis Valin son andaki atağıyla önde bitirdi. VRT Yamaha Racing takımından Yamaha pilotu Hollandalı Ivano Van Erp ikinci sırada, Gabriel SS24 KTM takımından KTM pilotu Hollandalı Cas Valk üçüncü olarak bitirdi.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den genç sporcular Efe Kemal Hıd (16), Mehmet Emin Musaoğlu (18), Akil Ulusan (19), Mehmet Yiğit Kara (20), Aras Yıldırım (21), Ahmed Buğra Geren (22), Salih Yiğit Teker (23), Eren Defineci (24) ve Baran Kocaman (25) yer aldı.

DÜNYA, MXGP TÜRKİYE'Yİ İZLEDİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan MXGP Türkiye, izleyicilerin coşkusu ve çekişmeli yarışlarıyla uzun yıllar akıllardan çıkmayacak. 7.3 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede 3.5 milyar kişinin televizyonları başında izlediği yarış bu yıl da en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı. Hollandalı Lotte Van Drunen'in Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonasını (WMX) Türkiye'de kazandı. Yamaha ve Hollanda ekibi büyük coşkuyla şampiyonluğu Afyonkarahisar'da kutladı.

NG AFYON MOTOFEST, SILA'NIN KAPANIŞ KONSERİYLE BU YIL DA HAFIZALARA KAZINDI

Türkiye'nin en büyük spor ve gençlik festivallerinden biri olan NG Afyon Motofest, bu yıl da binlerce ziyaretçiye unutulmaz anlar yaşattı. 4 Eylül'de büyük bir coşkuyla kapılarını açan festival, 5 gün boyunca akrobasi motosiklet gösterilerinden spor etkinliklerine, yarışmalardan atölyelere kadar dolu bir programla geçti. DJ Erdem Kınay'ın İzmir Marşı ile coşkulu bir açılış yaptığı festivalin son akşamında, Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sıla sahne alarak NG Afyon Motofest'in kapanışını muhteşem bir konserle gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'ın bu yıl 7'nci kez ev sahipliğini yaptığı NG Afyon Motofest, sadece motor severlere değil, aynı zamanda müzik tutkunlarına da unutulmaz bir deneyim sundu. Gençlerin yoğun ilgisiyle karşılanan festival, beş gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Akrobasi motosiklet gösterilerinin son gününde de hünerlerini sergileyen Birkan Polat, gerçekleştirdiği etkileyici hareketlerle izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşattı. Özellikle alevli akrobatik performansıyla izleyenleri büyüleyen Polat, festival alanında coşkulu alkışlar eşliğinde unutulmaz bir gösteri sundu.

Son akşam, DJ Erdem Kınay'ın performansıyla coşkulu başladı. Kınay, hareketli ritimleriyle katılımcıları coşturdu ve etkinliğin temposunu bir an bile düşürmeden sürdürdü. Dinleyiciler, canlı ve dinamik melodilerin etkisiyle gece boyunca dans ederek eğlencenin tadını çıkardı.

BAŞKAN KÖKSAL, SILA'YA ÖVGÜ VE HEDİYELERLE TEŞEKKÜR ETTİ

NG Afyon Motofest'te final konserinde Sıla sahne aldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, MotoFest'in son gününde sahne alan Sıla'ya çiçek ve hediye takdim etti. Başkan Köksal konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklarda tüm hemşerilerim adına sizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Termalin, mermerin ve zaferin başkenti Afyonkarahisar'dan bir anı olarak bu hediyeyi sunuyorum. Yüreğinize ve sesinize sağlık. Motofest'in gelecekte daha büyük coşku ve katılımla devam edeceğine inanıyorum. Afyonkarahisar, festivallerin, kültürün ve sanatın buluştuğu bir şehir olmaya devam edecek. Ne olursa olsun yolumuz, her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan olacaktır."

SILA KONSERİ İLE FİNAL

Festivalin kapanışını yapmanın büyük bir onur verici olduğunu belirten Sıla, sahnede katılımcılarla birlikte şarkılarını seslendirerek müthiş bir uyum sağladı. Hem vokalist hem de enstrümantal ekibiyle büyük beğeni toplayan Sıla, festivalde unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı. Ünlü sanatçıya eşlik eden Kemancı Semih Çeliker ve vokalist Cengiz Ercümer, performanslarıyla büyük takdir topladı.

Sıla'nın en sevilen şarkılarının hep bir ağızdan söylendiği bu konser, festivalin son gecesine damgasını vurarak hafızalara kazındı.