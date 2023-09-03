MXGP Türkiye'de Tim Gajser birinci, Jorge Prado liderliğini sürdürdü

Dünya motokros tarihinin en önemli yarışı olan MXGP'de Türkiye yarışını geçen yılın şampiyonu Tim Gajser kazandı. Jorge Prado ise dünya sıralamasındaki liderliğini korudu. MX2 kategorisinde ise Liam Everts birinci oldu.

Dünya motokors tarihinin en önemli yarışı olan MXGP'de Türkiye yarışını geçen yılın şampiyonu Tim Gajser kazanırken, Jorge Prado ise dünya sırlamasındaki liderliğini sürdürdü.

Dünyanın en iyilerinin yarıştığı MXGP Türkiye'yi geçen yılın şampiyonu Tim Gajser kazanırken, Jorge Prado ise dünya sıralamasında liderliğini korudu. MX2 Türkiye'de de Liam Everts birinciliği aldı. Andrea Adamo, MX2'deki liderliğine devam etti.

MXGP Türkiye'nin ilk ayağında dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan Fransız Romain Febvre birinci oldu. Geçen yılın şampiyonu Slovak Tim Gajser ise ilk yarışı ikinci sırada tamamladı. Yamaha'dan Fransız Maxime Renaux de üçüncü tamamladı. Dünya sıralamasında ilk sırada yer alan GASGAS yarışçısı İspanyol Jorge Prado MXGP Türkiye'nin ilk yarışını 13. sırada bitirdi.

Ödüller sahiplerini buldu

MXGP Türkiye'nin ikinci ayağını Honda'dan geçen yılın şampiyonu Slovak Tim Gajser kazandı. Yamaha'dan Fransız Maxime Renaux ikinci, Kawasaki'den Franso Romain Febvre üçüncü oldu.

MXGP Türkiye'yi ise, Tim Gajser kazanırken, Romain Febvre ikinci, Maxime Renaux de üçüncü olarak tamamladı.

Dereceye girenlere ödüllerini Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ile Hasan Arslan, Kayseri Milletvekili Cahit Murat Cıngı, TÜRKSAT Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok takdim etti. - AFYONKARAHİSAR