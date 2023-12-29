Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, U14 Erkekler Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep U14 Kategorisi Erkekler Basketbol Ligi'ni namağlup şampiyon olarak tamamlayan Şehitkamil Belediye Spor Kulübü'nde görev yapan antrenör ve sporcuları, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Yeşil-siyahlı kulüpte tamamlanan liglerde kazanılan kupaların mutluluğu yaşanırken, yeni rota bölge şampiyonaları olarak belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen yerel altyapı liglerinde U14 kızlar ve erkekler kategorisi ile Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde A ve B takımlarıyla dörtlü finallere katılma başarısı gösteren Şehitkamil Belediye Spor Kulübü, parke üzerinde son 10 günde 5 kupa kazanarak başarı defterine yeni notlar ekledi.

Potanın şampiyonları, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlenen törende ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol'un ellerinden aldılar. 2023-2024 sezonunda farklı yaş gruplarında mücadele eden müsabık takımların, sahaya yansıttığı performansla büyük mutluluk yaşayan yeşil-siyahlı teknik ekibin bir diğer hedefi ise geçmiş sezonlarda olduğu gibi profesyonel liglerde mücadele eden kulüplerinin altyapılarına sporcu kazandırmak.

"Parke üzerinde elde edilen başarıları memnuniyetle takip ediyoruz"

Sezonu şampiyonluk ipini göğüsleyerek tamamlayan U14 Erkek Basketbol Takımı sporcularıyla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tamamlanan sezonlarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve tamamlanan liglerde takımlarımızın elde etmiş olduğu başarıları memnuniyetle takip ediyoruz. Potada güçlü bir altyapıya sahibiz. Bazı yaş gruplarında 3 farklı takımla müsabık olarak yerimizi aldık. Takımların sezonu şampiyon olarak ve dereceye girerek tamamlamaları başarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Sporcularımızın, bundan sonraki hedefleri Bölge ve Anadolu Şampiyonaları. Bu platformlarda da tüm dev adamlarımıza ve potanın perilerine başarılar diliyorum. Bu özel başarıların elde edilmesinde emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP