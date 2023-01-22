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Muzaffer Bilazer: "Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı"

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Muzaffer Bilazer: 'Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı'

Erzurumspor FK Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı" dedi.

Erzurumspor FK Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK evinde karşılaştığı Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erzurumspor FK Teknik Direktör Muzaffer Bilazer, "Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. İkinci yarı iyi başladık. Maça çok iyi başlayamadık ama ona rağmen iyi pozisyonlarımız var. Bizim için maçın kırılma anı penaltı oldu. Eren penaltıyı Olanare'ye bıraktı. O golü atmış olsaydık ikinci yarı başka bir duygu olacaktı. Oyun anlamında ilk 30 dakika istediğimiz olmadı. Daha sonra kısmen oyunu üstümüze aldık ama skor anlamında dengeyi kuramadık. Dengeyi kurmuş olsaydık maçın hikayesi farklı olurdu. Zor günler geçiriyoruz. Hem saha içi hem saha dışı. Erzurumspor camiası büyük ve güçlü bir camia, buralardan kalkacağız. Dik durup yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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