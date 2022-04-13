Muzaffer Bilazer: "İlk iki şansımız düşük ancak mücadelemizi bırakmayacağız" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muzaffer Bilazer: "İlk iki şansımız düşük ancak mücadelemizi bırakmayacağız"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Muzaffer Bilazer: 'İlk iki şansımız düşük ancak mücadelemizi bırakmayacağız'

Spor Toto 1. Lig'de hafta sonunda deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Muzaffer Bilazer, "İlk iki şansımız düşük bir ihtimal ancak mücadelemizi bırakmayacağız. Son 4-5 yıl içerisinde son dakikaya kadar mücadeleden vazgeçmedik.

Spor Toto 1. Lig'de hafta sonunda deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak olan BB Erzurumspor'da teknik direktör Muzaffer Bilazer, "İlk iki şansımız düşük bir ihtimal ancak mücadelemizi bırakmayacağız. Son 4-5 yıl içerisinde son dakikaya kadar mücadeleden vazgeçmedik. Hem play-offtan hem de ilk ikiden süper lige çıktık" dedi.

BB Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Boluspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. İdmanda teknik direktör Muzaffer Bilazer basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hedefledikleri puanın altında kaldıklarını vurgulayan Bilazer, "Şu an itibariyle hedeflediğimiz puanın çok altındayız. Önümüzde 7 maçımız var. Hedefimiz 21 puanın tamamını alıp ligin sonunu görmek istiyoruz. Bunun sonunda play-off mu olur ilk iki mi olur şampiyon olmak istiyoruz. İlk iki şansımız düşük bir ihtimal ancak mücadelemizi bırakmayacağız. Son 4-5 yıl içerisinde son dakikaya kadar mücadeleden vazgeçmedik. Hem play-offtan hem de ilk ikiden süper lige çıktık. Vazgeçmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor

Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Boluspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title