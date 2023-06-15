Mustafakemalpaşaspor Belediye, yeni sezona güçlü kadro ile hazırlanıyor

Mustafakemalpaşaspor Belediye, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek hedefiyle önemli transferlere imza attı. Takım kaptanı Cihat Kahraman'ın da aralarında bulunduğu birçok futbolcu ile sözleşme yenilendi ve yeni transferler yapıldı. Mustafakemalpaşaspor Belediye Başkanı ve teknik direktör, yeni sezonda hedeflerine ulaşmak için güçlü bir kadro oluşturduklarını belirtti.

Mustafakemalpaşaspor Belediye, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek hedefiyle önemli transferlere imza attı.

Geçtiğimiz sezonu namağlup olarak BAL Ligi'ne yükselen Mustafakemalpaşaspor Belediye, ilk transferi takım kaptanı Cihat Kahraman oldu. Teknik Direktör Sait Ulvi Özdemir yeni sezonda Mustafakemalpaşaspor Belediye ile yola devam ettiğini açıkladı. Mustafakemalpaşaspor Belediye'ye altın çağını kazandıran birçok futbolcunun sözleşmesi yenilenirken, yeni sezon için transfer isimlerle görüşmeler sağlandı. Sözleşmesini yenileyen İlyas Burak, Alparslan Aytekin, Furkan Keskinoğlu, Gökhan Özçelik ve Görükle İpekspor'dan transfer olan Salih Kaan Kaplan, yeni sezonda Mustafakemalpaşaspor Belediye için ter dökecek.

Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulüp Başkanı Ercan Leblebici "Genç yetenekler, güçlü kadromuzla bir sezonu geride bırakırken yeni sezonda TFF 3.Lig'de Mustafakemalpaşaspor Belediye'yi görmeyi hedefliyoruz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, teknik ekibimiz ve takımımızın 12. adamı taraftarımızın emeklerini göz ardı edemeyiz. Her branşta bizleri destekleriyle gururlandırıyorlar. Taraftarlarımız ve takımımız heyecanlı, yeni sezona bomba gibi hazırlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise, "Geçtiğimiz sezon her branşta başarılara imza attık. Birincilikler, kupalar Mustafakemalpaşaspor Belediye altın çağını yaşadı diyebiliriz. Yeni sezonda hedeflerimize ulaşabilmek için güçlü bir kadro oluşturuyoruz. Takımımızın 12. adamı taraftarımızın, teknik ekibimizin harika bir sezon bekliyor, bunun müjdesini verebiliriz" dedi. - BURSA