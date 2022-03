Mustafakemalpaşa'da çifte açılış

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mustafakemalpaşa ilçesinde yaptırılan Güllüce Futbol Sahası ile Kosova Mahallesi Hizmet Binası törenle hizmete açıldı.

Bursa kent merkezinin yanı sıra 17 ilçede de özellikle kırsal mahallelerde sosyal yaşama değer katacak yatırımlara imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa ilçesinde geçtiğimiz yıl açılan Yamanlı ve Doğancı Hizmet binalarının ardından şimdi de Kosova Mahallesi'ne hizmet binası kazandırdı. Mahalle sakinlerinin talebi üzerine 275 metrekarelik alan üzerine yapılan, çok amaçlı salonu ve mutfağı ile bölge halkının önemli günlerdeki buluşmalarına ev sahipliği yapacak olan bina Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ve mahalle sakinlerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Hizmet binasının açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa'nın, Bursa'nın gücüne güç katan bir ilçe olduğunu belirterek, ilçede altyapıdan üst yapıya kadar önemli yatırımları hayata geçirdiklerini söyledi. Sadece ilçe merkezinde değil, kırsal mahallelerde de hayat kalitesini yükseltecek çalışmalara imza attıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Mustafakemalpaşa ilçemize 327,5 milyonluk bir yatırım yaptık. İşte bugün Kosova Mahallemize kazandırdığımız hizmet binasının açılışı vesilesiyle bir araya geldik. Hizmet binamız hayırlı olsun" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da, "Artık icraat zamanı, artık iş zamanı. Artık kanalizasyonla, içme suyuyla, spor tesisleriyle, gençlik merkeziyle, köprüleriyle bitiren ve çalışan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var, bir belediye başkanınız var. İlçemize katkıları nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Kosova Mahallesi Hizmet Binası, kurdelenin kesilmesiyle hizmete açıldı.

Günü yoğun bir Mustafakemalpaşa programıyla geçiren Başkan Aktaş'ın ikinci durağı ise Güllüce Mahallesi oldu. Burada da Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan futbol sahası törenle hizmete açıldı. Futbol sahasının açılışında konuşan Başkan Aktaş, "Her mahallenin, her ilçenin kendine has sorunları, ihtiyaçları var. Allah'a şükürler olsun, bunların üzerine kararlılıkla giden bir ekip var, bir kadro var. Ekip arkadaşlarımız, aldığımız bilgileri değerlendiriyor ve yoluna koymaya çalışıyoruz. İşte bu eser de onlardan bir tanesi. Daha önce başlamıştı, yine müteahhit sıkıntısıyla yarım kalmış bir işti. Muhtarımız da toplantılarda bu konuyu dile getiriyordu. Mahallemize Spor Toto ve Spor Bakanlığı marifetiyle yapılacak başka çalışmalar da var. Bir taraftan kültür ve gençlik merkezimizi yılsonuna yetiştirmek adına büyük bir heyecan ve gayret içerisindeyiz. Harıl harıl çalışıyoruz. İnşallah onu da bitireceğiz. Bu sahamız da yavrularımızın spor yapması, hoşça vakit geçirmesi adına mahallemize armağanımızdır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, ilk penaltı atışları ile sahayı resmen hizmete açmış oldu.