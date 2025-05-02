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Mustafa Said Yörükoğlu U21 Türkiye Ümitler TaeKwonDo Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Mustafa Said Yörükoğlu U21 Türkiye Ümitler TaeKwonDo Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı
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Samsun'da düzenlenen U21 Türkiye Ümitler TaeKwonDo Şampiyonası'nda Kayseri'den Mustafa Said Yörükoğlu, 74 kiloda bronz madalya kazanarak milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti.

Samsun'da gerçekleştirilen U 21 Türkiye Ümitler TaeKwonDo Şampiyonası'nda Kayseri'den Mustafa Said Yörükoğlu, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Samsun'da düzenlenen U21 Türkiye Ümitler TaeKwonDo Şampiyonası'nda YayTanSay Kulübü adına mücadele eden Mustafa Said Yörükoğlu, bronz madalya kazandı. 74 kiloda mücadele eden Mustafa Said Yörükoğlu, elde ettiği bu başarı ile milli takım seçmelerine katılma hakkı elde etti.

YayTanSay Kulübü Antrenörü Yunus Emre Sayan; Mustafa Said'in elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını ifade ederek, milli takım yolunda başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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