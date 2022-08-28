Mustafa Muhammed, yeni takımı Nantes'ta ilk golünü attı
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Fransız ekibi Nantes'a kiralanan Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, yeni formasıyla ilk golünü attı.
Fransız ekibi Nantes'a kiralanan Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, yeni formasıyla ilk golünü attı.
Ligue 1'de 4. hafta maçında Nantes, konuk ettiği Toulouse'u 3-1 yendi.
24 yaşındaki golcü, maçın 46. dakikasında oyuna girdi ve 55. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü attı.
Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor