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Mustafa Kemal Erkanat, Vefatının 4. Yıl Dönümünde Anıldı

Mustafa Kemal Erkanat, Vefatının 4. Yıl Dönümünde Anıldı
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Samsunspor'un eski Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Erkanat, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedişinin 4. yılında kabri başında anıldı. Mezarı başında gerçekleştirilen dua ve Kur'an-ı Kerim okumalarına kulüp yetkilileri, ailesi ve taraftar grupları katıldı.

Samsunspor Başkan Yardımcılığı görevindeyken korona virüsten hayatını kaybeden Mustafa Kemal Erkanat, vefatının 4'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Merhum Mustafa Kemal Erkanat için Kıranköy Mezarlığı'ndaki mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi. Kabir ziyaretine Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Operasyon Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Futbol Akademisi antrenörleri, kulüp personeli, Erkanat'ın ailesi, akademi oyuncuları ve taraftar grupları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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