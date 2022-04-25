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Mustafa Karagöl'ün acı günü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mustafa Karagöl'ün acı günü

İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün ağabeyi Selami Karagöl hakkın rahmetine kavuştu.

İHA Spor Müdürü Mustafa Karagöl'ün ağabeyi Selami Karagöl hakkın rahmetine kavuştu.

İhlas Haber Ajansı Spor Servisi Müdürü Mustafa Karagöl'ün ağabeyi Selami Karagöl, Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Tokat Erbaa Bağpınar Köyü'nde toprağa verilecek. İHA Spor Servisi olarak Selami Karagöl'e Allah'tan rahmet, Mustafa Karagöl ve ailesine başsağlığı diliyoruz. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

İhlas Haber Ajansı, Almanya, Spor, Haberler

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