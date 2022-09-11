- Mustafa Kaplan : "Hak etmediğimiz mağlubiyet aldık"

İSTANBUL - Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 1-0 kaybettikleri Eyüpspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, "Hak etmediğimiz mağlubiyet aldık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, Eyüpspor ile karşılaştığı maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın genelinde baktığımız zaman topun çoğu bizde olmasına rağmen kazanmak için oynadığımız bir maçtı. Üçüncü bölgede istediklerimizi yapamasak da oyuncularımızı mücadelelerinden ötürü yürekten kutluyorum. Penaltıya gelecek olursak, uzaktan yakından penaltı değildi. Futbolda bazı gerçekler vardır; kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Biraz kızgınlıklarım var. Hakemleri kutluyorum. Akşam pozisyonu izleyeceğiz, inşallah ben yanılmış olurum" diye konuştu.

Hafta içi karşılaşmayla ilgili yapılan taktik çalışmasına göre, bugün Eyüpspor'da farklı oyuncular oynadığına dikkat çeken Kaplan, "Bizim beklerimize söylediğimiz şeyler vardı. Eyüpspor'un hızlı oyuncularına karşı dikkatli olmak için. İkinci bölgede karşılayıp hızlı hücuma gitmek istiyorduk. Oyuncularımı kutluyorum, iyi savaştık. Son dakikaya kadar baskıyı da kurduk. Sadece üçüncü bölgede üretkenliği bulamadık" ifadelerini kullandı.