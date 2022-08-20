- Mustafa Gürsel: "Hedefimiz kendi futbol kültürümüzü oluşturmak" Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, lige 3 puanla başladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Hedefimiz kendi futbol kültürünü oluşturmak" dedi.

- Mustafa Gürsel : "Hedefimiz kendi futbol kültürümüzü oluşturmak"

İSTANBUL - Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, lige 3 puanla başladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Hedefimiz kendi futbol kültürünü oluşturmak" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Bandırmaspor, konuk olduğu Tuzlaspor'a karşı sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "8 haftalık bir hazırlık dönemi geçirdik. Geçen hafta maç yapmadığımız için oyuncularımız sabırsızlanmaya başladı. Bugün de maçımız 17.00'deydi, hava şartları iki takım için de şartlar aynıydı. Oyun kontrolü tamamen bizimdeydi. Lige 3 puanla başladığımız için mutluyuz" diye konuştu.

Bu sene Bandırmaspor'un hedefleri için de konuşan Gürsel, "Ligi kaçıncı sırada bitireceğimizi hiçbir zaman düşünmüyoruz. Önemli olan bir futbol kültürü oluşturmak. Önümüzde 35 maç var. Geçeceğimiz çok yollar var. Bizim hedefimiz her zaman iyi oynamak, kendi futbol kültürümüzü oluşturmak. Kendi oyun felsefemizi sahaya yansıtırsak, hedeflerimize götürecektir. Bundan sonra sahanın içinde yapacaklarımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.