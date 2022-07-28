Mustafa Eskihellaç: Güçlü ve kararlı bir Gaziantep izletmek istiyoruz

GAZİANTEP Futbol Kulübü'nün Yeni Malatyaspor'dan transfer ettiği Mustafa Eskihellaç, takımına yeni sezonda güç katacağını söyledi. Eskihallaç, bu yıl taraftarlara güçlü ve kararlı bir Gaziantep FK izletmek istediklerini ifade etti.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni transferi Eskihallaç, transfer sürecini, süreç içinde Erol Bulut ile olan görüşmelerini ve Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer olması ile takıma katacağı yenilikler hakkında açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki genç futbolcu Eskihellaç, Erol Bulut'u daha önceden tanıdığını ve birlikte çalışacağı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Transferinin yapıldığı Gaziantep FK için büyük hedeflerinin olduğunu ve takımın taraftarlarına bu yıl güçlü bir Gaziantep FK izletmeyi hedeflediğini söyleyen Eskihellaç açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı: "Yeni dönem de kendi adıma da kulübüm Gaziantep FK adına da her şeyin iyi olmasını temenni ediyorum. Hocamızla, yönetimimizle, oyuncu arkadaşlarımızla, taraftarlarımızla önceki dönemlerden daha iyi bir Gaziantep takımı izleteceğiz. Güçlü ve kararlı bir Gaziantep takımı izletmek istiyoruz. Taraftarları da kendimizi de mutlu etmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.