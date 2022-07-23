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Mustafa Eskihellaç Gaziantep FK'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mustafa Eskihellaç Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 25 yaşındaki Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 25 yaşındaki Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik transfer ve kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, 25 yaşındaki genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, genç yıldız Mustafa Eskihellaç'ın transferi konusunda oyuncunun kulübü Yeni Malatyaspor ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. 25 yaşındaki genç milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir. 27 Temmuz'da Gaziantep'e gelerek çalışmalarına katılacak olan Mustafa Eskihellaç'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yeni Malatyaspor Gaziantep Futbol Spor Haberler

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