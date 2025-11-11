Haberler

Mustafa Eskihellaç A Milli Takım'ın Aday Kadrosuna Çağrıldı

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Mustafa Eskihellaç, A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna alındı. Futbolcu, yarın Riva'daki kampa katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Mustafa, yarın öğle saatlerinde ay-yıldızlıların Riva'daki kampına dahil olacak.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz A Milli Takım'ın Amerika turu için ilk kez aday kadroya davet edilmiş ve ABD ile Meksika karşılaşmalarında görev almıştı.

