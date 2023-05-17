Mustafa Er: 'Kalan 3 maçı kazanmaktan başka şansımız kalmadı'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er, 1-1 tamamlanan Başakşehir maçı ile ilgili, "Kalan 3 maçı kazanmaktan başka şansımız kalmadı. 39 puan yaptıktan sonra diğer rakiplerin maçlarına bakacağız. Hala şansımızın olduğunu düşünüyorum ama 39 puanı bulmamız gerekiyor" dedi.

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde kalma şanslarının zora girdiğini ifade eden Er, "Son derece üzgünüz. Kazanmamız gereken maçı berabere bitirdik. Maçın basında ayağımızdaki topu basit şekilde rakibe vererek gol yedik. Rakip 10 kişi kadı. Oyunun kontrolü bizde döndü. Özellikle ceza sahasında bitiricilik anlamında problem yaşadık. Birçok topa rakip vurdu. Maalesef isabetsiz şutlarımız vardı. 1 gol bulduk ama 2-3'ü bulmamız gerekiyordu. Uzatmalarda birlikte rakip neredeyse 90 dakika 10 kişi oynadı. Bizim için maalesef kayıp 2 puan var. Tartışmalı kararlar da var. Kalan 3 maçı kazanmaktan başka şansımız kalmadı. 39 puan yaptıktan sonra diğer rakiplerin maçlarına bakacağız. Hala şansımızın olduğunu düşünüyorum ama 39 puanı bulmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL