Mustafa Dalcı: 'Herkesten çok galibiyete ihtiyacımız var'

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Pendik maçının ardından ligin sonuna kadar her karşılaşmanın final niteliğinde olduğuna vurgu yaparak, "Herkesten çok galibiyete ihtiyacımız var" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Zor bir maç oldu. Konumumuz gereği kiminle oynadığımız çok önemli değil. Böyle bir final maçı oynadık. Ligin en organize, dinamik bir takımıyla oynadık. Deplasmanda 3 puanla dönmek çok önemliydi. Her maç final olduğu için, lig daha uzun maraton. Herkesten çok puana ve galibiyet ihtiyacımız var. Ligin sonuna kadar mücadelemizi vermek istiyoruz. Umarım ligde kalıcı olmak istiyoruz. Süreç ve zaman bizim için handikap gibi duruyor ama yetenekli oyuncularımız var" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL