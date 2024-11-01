Üye Girişi
Haberler

Mustafa Çakır, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Seçildi

Mustafa Çakır, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Çakır, Türkiye Hokey Federasyonu 6'ncı Olağan Genel Kurulu'nda tek aday olarak başkan seçilerek 4 yıl boyunca federasyonu yönetecek.

Türkiye Hokey Federasyonu başkanlığına Mustafa Çakır seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulu, Hilton Garden Inn Gimat'ta yapıldı. Mevcut başkan Sadık Karakan'ın girmediği seçimdeki tek aday Çakır, kullanılan 177 oyun 173'ünü alarak Hokey Federasyonunun yeni başkanı oldu. 4 oy geçersiz sayıldı.

Çakır başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Bayram Yüksel, Yasin Yükseler, Muzaffer Demir, Abdullah Kodek, Mustafa Duru, Mehmet İnançlı, İsmail Fetullah Eryoldaş, Doruk Uğurer, Veysi Koyun ve Hilva Çilkız yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Çakır, sporcu ve yönetici olarak edindiği deneyimlerle Türk hokeyini daha ileri taşımayı ve yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını belirterek "Hokeyin taşıdığı büyük potansiyeli açığa çıkarmak için projelerin ve fikirlerin yarıştığı nitelikli düşüncelere imkan tanıyacağız. Türk hokeyini, Avrupa ölçeğinde bir vizyonla geleceğe taşımak önceliğimiz olacaktır." diye konuştu.

Yönetim olarak "Hokey Performans Gelişim Merkezi" adını verecekleri kamp merkezinin inşasına yoğunlaşacaklarını ifade eden Çakır, sezon planlaması, hokey sporcusu kültürünün oluşturulması, minik ve yıldız yaş gruplarındaki şampiyona formatlarının değiştirilmesi, Hokey TV ve sosyal medya yapılanması, teknoloji yatırımları ve sponsorluk girişimi konularındaki planlarından da bahsetti.

Başkanlık görevini 15 yıl boyunca yürüten Karakan ise yaptığı konuşmayla hokey camiasına veda etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler

 CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanları için sessizliğini bozdu

 Vergi yüzsüzleri açıklandı! 36 bin 806 kişi, 915 milyar TL borç

İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri
Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü

Önce çerezini yedi, sonra arkasında oturan husumetlisine kurşun yağdırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelin Evi kim kazandı? 1 Kasım Gelin Evi'nde haftanın birincisi kim oldu? MasterChef Nigar'ın sağlık durumu ne? Nigar Akyıldız kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri mi dönüyor? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 1 Kasım Yalı Çapkını dizisi 81. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! MARATON KOŞUSU NE ZAMAN? İstanbul Maraton koşusu saat kaçta, nerede? MasterChef Tarhana çorbası tarifi! Tarhana çorbası nasıl yapılır, malzemeler neler? Pazar günü hangi yollar kapalı? (Maraton halk koşusu) Clandras Köprüsü nerede, nasıl gidilir? Clandras Köprüsü ile Uşak arası kaç km? Esenyurt'a gitmeyen belediye başkanları kim? (CHP Belediye Başkanları) Özkan Yalım kimdir? Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım kaç yaşında ve nereli? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.