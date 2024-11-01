Mustafa Çakır, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Seçildi

Türkiye Hokey Federasyonu başkanlığına Mustafa Çakır seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulu, Hilton Garden Inn Gimat'ta yapıldı. Mevcut başkan Sadık Karakan'ın girmediği seçimdeki tek aday Çakır, kullanılan 177 oyun 173'ünü alarak Hokey Federasyonunun yeni başkanı oldu. 4 oy geçersiz sayıldı.

Çakır başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Bayram Yüksel, Yasin Yükseler, Muzaffer Demir, Abdullah Kodek, Mustafa Duru, Mehmet İnançlı, İsmail Fetullah Eryoldaş, Doruk Uğurer, Veysi Koyun ve Hilva Çilkız yer aldı.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları ibra edildi.

Çakır, sporcu ve yönetici olarak edindiği deneyimlerle Türk hokeyini daha ileri taşımayı ve yeni bir soluk getirmeyi amaçladığını belirterek "Hokeyin taşıdığı büyük potansiyeli açığa çıkarmak için projelerin ve fikirlerin yarıştığı nitelikli düşüncelere imkan tanıyacağız. Türk hokeyini, Avrupa ölçeğinde bir vizyonla geleceğe taşımak önceliğimiz olacaktır." diye konuştu.

Yönetim olarak "Hokey Performans Gelişim Merkezi" adını verecekleri kamp merkezinin inşasına yoğunlaşacaklarını ifade eden Çakır, sezon planlaması, hokey sporcusu kültürünün oluşturulması, minik ve yıldız yaş gruplarındaki şampiyona formatlarının değiştirilmesi, Hokey TV ve sosyal medya yapılanması, teknoloji yatırımları ve sponsorluk girişimi konularındaki planlarından da bahsetti.

Başkanlık görevini 15 yıl boyunca yürüten Karakan ise yaptığı konuşmayla hokey camiasına veda etti.