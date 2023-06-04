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Mustafa Batu, Kırklareli Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu

Mustafa Batu, Kırklareli Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu

Spor Haberleri

Kırklareli'nde düzenlenen 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Mustafa Batu başpehlivan oldu. Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim tarafından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.

Kırklareli'nde düzenlenen 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde Mehmet Yeşil Yeşil'i yenen Mustafa Batu başpehlivan oldu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde düzenlenen 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nde toplam 213 pehlivanın katıldığı müsabakalarda 26 başpehlivan kol bağladı.

Çeyrek finalin ardından yarı finalde de rakiplerini yenen başpehlivan kategorisinde güreşen Mustafa Batu ile Mehmet Yeşil Yeşil başpehlivanlık final müsabakasında güreşti.

Heyecanın doruğa ulaştığı müsabakanın ana devresi sona erdi. Final Güreşinde puanlamaya geçildikten sonra rakibine üstünlük kuran Mustafa Batu, 98. Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim tarafından dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi. Batu, sevenleri ile birlikte galibiyeti kutladı.

Gün içerinde etkinlikler çerçevesinde stat alanında at yarışları yapıldı. Toplam 11 Arap ve İngiliz atının 3 kategoride yarıştığı nefes kesen koşular ise güreş müsabakalarına renk kattı. At koşularının sonucunda Serkan Karakoç, Bahattin Yenioğlu ve Mehmet Aktay birinci oldu. Dereceye girenlere Kırklareli Valisi Birol Ekici tarafından ödülleri verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ersan Çölgeçen Büyükmandıra Mehmet Yeşil Kırklareli Spor Haberler

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