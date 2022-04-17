Sait Karafırtınalar: "Oynadığımız oyun kötü bir oyun değildi" - Haberler

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Sait Karafırtınalar: "Oynadığımız oyun kötü bir oyun değildi"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sait Karafırtınalar: 'Oynadığımız oyun kötü bir oyun değildi'

MKE Ankaragücü müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Son derece üzgünüz. Aslında oynadığımız oyun kötü bir oyun değildi.

Mke Ankaragücü müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Son derece üzgünüz. Aslında oynadığımız oyun kötü bir oyun değildi. 2-0'a baktığımızda oyunun karşılığı bu olmaması lazımdı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olan Adanaspor deplasmandan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Adanaspor Teknik Direktörü Karafırtınalar, "Öncelikle rakibi tebrik ediyoruz. Son derece üzgünüz. Aslında oynadığımız oyun kötü bir oyun değildi. 2-0'a baktığımızda oyunun karşılığı bu olmaması lazımdı. Geride 5 maçımız var. Maksimum puan alıp, bize yakışan en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Sait Karafırtınalar: Oynadığımız oyun kötü bir oyun değildi

Sait Karafırtınalar: Oynadığımız oyun kötü bir oyun değildi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sait Karafırtınalar, MKE Ankaragücü, Adanaspor, oyunlar, Spor, Haberler

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