Mustafa Alpaslan: "Voleybol takımlarımıza 2022 milli takım sezonunda başarılar diliyorum" - Haberler

TVF Basından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Alpaslan, voleybol milli takımlar sezonu öncesi ay-yıldızlılara ve teknik ekibe başarı dileklerinde bulundu.

Voleybol Milli Takım takviminin hayırlı olmasını dileyen Alpaslan, "Avrupa Altın Ligi'ne 3-0'lık galibiyetle başlayan Filenin Efeleri hepimizin yüzünü güldürdü. Anadolu'nun güzide şehirlerinden Elazığ'da oynanan maçta halkımızın desteği büyüktü. A Milli Erkek Voleybol Takımımızı salonda takip eden, yüreği bizimle atan herkese çok teşekkür ederiz. Millilerimiz 1 Haziran Çarşamba günü Avrupa Altın Ligi'ndeki ikinci maçında deplasmanda Portekiz ile karşılaşacak; ardından 5 Haziran'da Trabzon'da Portekiz maçının rövanşı için sahada olacak. Sevgili Trabzon halkını, Filenin Efeleri'ni desteklemeye tribünlere davet ediyoruz" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ilgili ise Mustafa Alpaslan, "Filenin Sultanları da maç biletlerinin aylar öncesinden tükendiği Milletler Ligi ile sezona merhaba diyecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi birinci etabında İtalya, Çin, Bulgaristan ve Belçika ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak turnuvada halkımızın yoğun ilgi ve desteğinin olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Alpaslan, "Filenin Efeleri bu yıl Avrupa Altın Ligi, Challenger Kupası, Avrupa Şampiyonası Elemesi, İslami Dayanışma Oyunları, Akdeniz Oyunları, Dünya Şampiyonası, Filenin Sultanları ise Milletler Ligi, Akdeniz Oyunları, Dünya Şampiyonası ve İslami Dayanışma Oyunları organizasyonlarında mücadele edecek. Tüm takımlarımıza ve teknik ekiplerimize 2022 milli takım sezonunda başarılar diliyor, halkımızı sporcularımızı desteklemeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor