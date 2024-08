Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Muşspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Yavuz İncedal yönetiminde oyuncuların adaptasyon sürecini hızlandırmak ve kişisel performanslarını artırmak için çeşitli çalışmalar yapıldı. Kampın ikinci etabında fiziksel ve mental yüklemeler yapılarak takımın karakterini ve saha içi uyumunu geliştirmek için çeşitli antrenman yapıldı. Kamp sürecinin iyi geçtiğini, hazırlık maçlarıyla her geçen gün ivme kazandıklarını ve güçlenen bir takım profili ortaya koyduklarını söyleyen Teknik Direktör İncedal, "Muş'taki testlerimizde ön çalışmamız oldu. Genelde adaptasyon çalışmaları yaptık. Kişisel kalitenin, bundan sonra yapacağımız yüklemelere hazırlanması gerekiyor. Bu süreci 10 gün olarak değerlendirdik ve bizim için olumlu geçti. O süreçte herhangi bir sorunla karşılaşmadık. İkinci etap dediğimiz çalışmalarımızda hem fiziksel hem de mental olarak yüklenme yaptık. Aynı zamanda da bir takım karakterini ortaya çıkarmak istiyorduk. Bu dönem içerisinde hem fiziksel hem de mental olarak yüklemelerimiz oldu. Hazırlık maçlarımız da vardı. Bu maçlarda her geçen gün ivme kazanan, yükselişe geçen, güçlenen bir takım konumuna geldik. Futbolcu arkadaşlarımızın birbirine uyumu bu kamp dönemi içerisinde her geçen gün arttı. Hem saha içi hem de saha dışı karakterlerini daha iyi anlamaya başladılar" dedi.

Muşspor yönetiminin kamp sürecinin verimli geçmesinde büyük katkısı olduğunu ifade eden İncedal, "Oynamak istediğimiz sistem üzerinde denemelerimiz oluyor. Bütün futbolcu kardeşlerimizi burada deniyoruz, görüyoruz. En azından bize neler verebileceklerini, nasıl bir performans göstereceklerini veya bizim uygulamak istediğimiz sisteme uyumlarının nasıl olacağını değerlendiriyoruz. Bu süreçten büyük ölçüde olumlu dönüş aldık ve uyumlu bir şekilde devam ediyoruz. Kampımız ayın 21'inde sonlanacak. Üç gün izin verdikten sonra kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başkanımız Fatih Cengiz Beye ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize gerçekten nezih ve çalışılabilir bir kamp ortamı sundular. Biz de bunu takımımız lehine en iyi şekilde değerlendirdik" şeklinde konuştu.

Kampın üçüncü etap çalışmalarında tamamen müsabaka dönemine yönelik taktiksel çalışmalar üzerinde duracaklarını aktaran İncedal, 7 Eylül'de oynanacak Kahramanmaraşspor maçına daha hazır hale gelmeyi hedeflediklerini belirterek, "Muş'a güçlenerek gelmek istiyoruz ve güçlenerek de geliyoruz. Üçüncü etap dediğimiz bölümde, artık tamamen müsabaka dönemine yönelik taktiksel çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Özellikle duran top çalışmalarına yoğunlaşacağız. Takımımızı 7 Eylül'de oynanacak Kahramanmaraşspor maçına daha hazır hale getireceğiz. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Sporcu arkadaşlarımızın uyumu mükemmel. Ancak her şeyden önce, uyum kadar istek ve arzuları da çok önemli. Bunlar bizim için çok değerli veriler. İnşallah, bu karakterli ve güzel grup saha içinde de takım karakterini yansıtacaklar. Bu çocuklarla güzel işler başarabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ