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Muşspor, Sebat Gençlikspor'a mağlup oldu

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TFF 3. Lig'in 4. Grup Play-off yarı final ilk maçında Sebat Gençlikspor'a 1-0 mağlup olan Muşspor, deplasmanda oynayacağı ikinci maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig'in 4. Grup Play-off yarı final ilk maçında Sebat Gençlikspor'a 1-0 mağlup olan Muşspor, deplasmanda oynayacağı ikinci maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig play-off yarı final ilk maçında Sebat Gençlikspor'a kendi sahasında 1-0 mağlup olan 1984 Muşspor, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenmanlarda taktiksel çalışmaların yanı sıra oyuncuların fiziksel ve mental durumlarına da özel önem veriliyor. Taraftarların da desteğiyle moral bulan futbolcular, Sebat Gençlik Spor karşısında turu geçip final oynamak istiyor.

1984 Muşspor, deplasmanda oynayacağı bu önemli maçta Sebat Gençlikspor karşısında avantajlı bir skor elde edip finale yükselmeyi hedefliyor. Taraftarlar da deplasman öncesi takımlarına destek olmak için antrenmanı takip etti.

Antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan Muşspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere, "Enerjimiz yüksek, çocukların moralleri iyi, çünkü oynanan oyun onlara ayrı bir güven verdi. Yani evet, mağlup olduk ama kötü bir oyun değil. Pozisyona girdik, kaçırdığımız goller var, talihsiz bir gol yedik. Ama bunu bilmemiz, orada onların yeneceğimiz ve final oynayacağımız düşüncesini daha da arttırıyor bizim için. İnşallah orada kazanıp, finalde de şampiyon olup, Muş'un tarihine isimlerimizi güzel bir şekilde yazdırmak istiyoruz" dedi.

"İlk maçta biraz şanssızlıklar oldu"

Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ise, "İlk maçta biraz şanssızlıklar oldu. Oynadığımız maçta rakibe çokta pozisyon vermedik. Şanssız bir golle mağlup olduk. Bunlar futbolun içerisinde var. Maçın ikinci ayağı var. Ben futbolumuza güveniyorum. Biz iyi futbol oynayan bir takımız. Onların burada gelip bizi o futbolla yenme gücü varsa biz de onları orada yenebiliriz. Bu da bizim dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. Orada mutlaka pozisyonlar bulacağız. Bizim takım deplasmanda iyi oynayan bir takım. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirebilirsek turu geçen taraf oluruz. Arkadaşlarımız çok iyi çalışıyorlar. Hocamız da maçın analizini yapıyor. Hocamız arkadaşlarımızın eksiklerini ve iyi yaptığı şeyleri anlatıyorlar. Ben orada finale kalan taraf bizim olacağını düşünüyorum. İnşallah biz o inançlarla beraber gidiyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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