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Muşspor Şampiyonluk İçin Transferlere Odaklandı

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TFF 3. Lig'de başarılı bir performans sergileyen Muşspor, ikinci yarı için yaptığı transferlerle şampiyonluk hedefine odaklandı. Takımın moralinin yüksek olduğu gözlendi.

TFF 3. Lig sergilediği performansla adından söz ettiren Muşspor, ligin ikinci yarısında yaptığı transferlerle gözünü şampiyonluğa dikti.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta aldığı sonuçlarla yoluna emin adımlarla ilerleyen Muşspor, bu hafta sonu oynayacağı Adana 1954 FK maçı hazırlıklarına başladı. 1071 Spor Kompleksinde bulunan antrenman sahasında çalışmalara başlayan Muşspor'da, teknik heyet ve futbolcuların moralinin iyi olduğu gözlendi.

Tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyen futbolculardan Mahzun Çapkan, hafta sonu oynayacakları Adana 1954 FK maçı hazırlıklarına başladıklarını belirterek, "Ligin ikinci yarısında maalesef mağlubiyetle başladık. Ama o maçı geride bırakıp bizim için çok önemli olan Adana 1954 F.K maçına odaklandık. Önümüzdeki 13 maçta ne kadar puan toplayabilirsek toplarız. Hedefimiz öncelikle şampiyonluk. Şampiyon olamasak bile ikinci olup finallere kalmak istiyoruz. Çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah hayırlısı olur" dedi.

Tüm şehri maça davet eden takım kaptanlarından Efe Karaoğlu ise şampiyonluğa oynayacak bir takım kurulduğunu belirterek, "İkinci devre istemediğimiz bir mağlubiyetle başladık. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık o yüzden yani istediğimiz arzuladığımız galibiyeti alamadan ilk maçta mağlubiyetle ayrıldık. Önümüzde final niteliğinde Adana FK maçı var. Geçen hafta aldığımız mağlubiyeti kesinlikle telafi etmek için Adana maçına yüzde yüz galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Kendi seyircimiz önünde de taraftarımızın da desteğiyle inşallah galibiyetle ayrılacağız yani çalışmalarımız o yönde. İnanıyoruz, birbirimize güveniyoruz, sahada mücadele edeceğiz, savaşacağız ve bu maçı da kazanacağız. İlk haftadan itibaren gerçekten bizim her zaman yanımızda oldular arkamızda durdular. Bu şekilde onlardan devam etmelerini istiyoruz çünkü burada gerçekten iyi bir birliktelik iyi bir takım var. Biz birinci olamasak bile bu sene bu şehri finalde şampiyon yapacağız. Taraftarımız bu hafta da son ana kadar bize destek vereceklerini zaten biliyoruz. Tüm şehri maça davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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