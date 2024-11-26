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Muşspor FK Ergene Velimeşe SK Maçı Hazırlıklarına Kar Altında Başladı

Muşspor FK Ergene Velimeşe SK Maçı Hazırlıklarına Kar Altında Başladı
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Muşspor FK, TFF 3. Lig'in 13. haftasında oynayacağı Ergene Velimeşe SK maçı için antrenmanlarına kar altında başladı. Teknik direktör Fatih Çardak yönetimindeki takım, kötü gidişata son vermek istiyor.

Muşspor FK, TFF 3. Lig'in 13. haftasında Ergene Velimeşe SK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kar altında başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve bu yıl şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Muş Spor, kötü gidişata Ergene Velimeşe SK maçı ile son vermek istiyor.

Teknik Direktör Fatih Çardak yönetimde çalışmalarını sürdüren Muşspor, 30 Kasım'da oynayacağı ligin 13. maçı olan Ergene Velimeşe SK maçı hazırlıklarına kar altında başladı. 1071 Spor Kompleksinde bulunan antrenman sahasında çalışmalara başlayan Muşspor'da, teknik heyet ve futbolcuların moralinin iyi olduğu gözlemlendi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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