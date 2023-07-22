Muşspor, çocuklar için akademi seçmelerini başlatıyor

Muş ve ilçelerinde yaşayan ve futbola merakı olan çocuklar için Muşspor, akademi seçmelerini düzenleyecek. Seçmeler Muş Şehir Stadı'nda yapılacak ve 2000-2008 yaş aralığındaki sporcular davet edilecek.

Büyük takımlarda oynama hayali kuran çocuklar için Muşsspor akademi seçmelerini başlatıyor.

Muş ve ilçelerinde yaşayan ve futbola merakı olan çocuklar için fırsat kapıya geldi. Muşspor Başkanı Nevzat Kaya, daha önce il genelindeki çocuklar için akademi seçmelerinin başlatılacağının müjdesini vermişti. Başkan Kaya'nın açıklamasının ardından Muşspor'dan beklenen duyuru geldi. Seçmelerin Muş Şehir Stadı'nda yapılacağının belirtildiği açıklamada yaş aralığı bilgisi de verildi.

Muşsspor'dan yapılan açıklamada, 26-27-28 Temmuz tarihlerinde, saat 16.00 da Muş Şehir Stadı'nda (Sentetik Saha) Profesyonel A Takım seçmelerinin yapılacağı duyuruldu. Açıklamada, "Bölgemizde Muşspor'da oynama hayali olan 2000-2008 yaş aralığındaki profesyonel veya amatör lisanslı sporcularımızı seçmelerimize davet ediyoruz. Başvuru yapacak olan tüm adaylar, sentetik sahada yapılacak olan seçmelere kendi malzemeleriyle katılacaktır" denildi.

Öte yandan, 26 Temmuz tarihinde 15-18 yaş aralığı ve 27 Temmuz'da 19-23 yaş aralığının başvuruları alınacak, 28 Temmuz tarihinde ise finale seçilmiş olan sporcular arasında seçmeler yapılacak. - MUŞ