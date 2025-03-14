Konya'da korkutan iki deprem

Konya'da korkutan iki deprem! Halk sokağa döküldü
12 yaşındaki Eslem'in ölümüne ilişkin Yüksekova Belediye Başkanı'na soruşturma başlatıldı

12 yaşındaki çocuğun ölümü sonrası DEM Partili belediyeye soruşturma
Şinasi Yurtsever'in cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer

Cenaze töreni belli oldu! İşte defnedileceği yer
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti

Muşlu Sporcular Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda 4 Altın Madalya Kazandı

Muşlu Sporcular Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda 4 Altın Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muşlu sporcular, 2025 Kayak Federasyonu faaliyet programındaki Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda 4 altın ve 2 bronz madalya kazanarak büyük başarı elde etti. Şampiyonada Muş'u temsil eden Bulut Meral ve Mine Kılıç 2'şer altın, Neslişah Sarıaltun ise 2 bronz madalya kazandı.

Muşlu sporcular, Türkiye Kayak Federasyonu 2025 yılı faaliyet programında yer alan Biathlon Türkiye Şampiyonası'nı 4 altın, 2 bronz madalya ile tamamladı.

Erzurum Kandilli Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde düzenlenen Biathlon Türkiye Şampiyonası'na 91 sporcu katıldı. İki gün süren şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Muş'u temsilen yarışmalara katılarak, 2'şer altın madalya kazanan Bulut Meral ve Mine Kılıç ile 2 bronz madalya kazanan Neslişah Sarıaltun sergiledikleri performansla dikkat çekti

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, "Biathlon Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi gururla temsil eden sporcularımızın başarısını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen bu önemli organizasyonda, Muşlu sporcularımızın gösterdiği azim, disiplin ve mücadele ruhu bizleri son derece gururlandırmıştır. Şampiyonada 2'şer altın madalya kazanan Bulut Meral ve Mine Kılıç ile 2 bronz madalya kazanan Neslişah Sarıaltun'u yürekten kutluyorum. Bu kıymetli başarı, sadece bireysel bir zafer değil, Muş'un spor alanındaki yükselişinin de en büyük göstergelerinden biridir. Elde edilen bu dereceler, ilimizde kış sporlarına verilen önemin ve sporcularımıza sunulan desteklerin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Sporcularımızın bu başarıya ulaşmasında emeği geçen antrenörlerimize, ailelerine ve tüm spor camiasına teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki sporcularımız, bundan sonraki yarışmalarda da aynı azim ve kararlılıkla mücadele ederek bizleri gururlandırmaya devam edeceklerdir. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilimizde sporun gelişmesi adına çalışmalarımızı sürdürecek ve daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
img

İstanbul'a peş peşe uyarılar! AKOM kar yağışı için gün verdi
img

Bahçeli'den haber var! İşte telefonla aradığı son isim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yeni isim var! İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Mezar taşlarının üzerine oturup iskambil oynadılar

Mezarlıkta infial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Altın fiyatları durdurulamıyor! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Altın fiyatları çıldırdı! Öngörülen hedefe 9 ay önce ulaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.