Muşlu Sporcu 4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Bursa'da düzenlenen ve Dünya genelinde 10 ülkeden sporcuların katıldığı 4. Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda Muşlu sporcu gümüş madalya kazandı. Türkiye'nin 41 ilinden 184 spor kulüpten bin 841 sporcunun Kata-Kumite kategorilerinde yarıştığı turnuva, Gemlik Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda tamamlandı. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Murat Sur, gümüş madalya alarak 2'inci oldu.