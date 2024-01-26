Muşlu Ferzende Emre, Galatasaray-Gaziantep maçında TFF temsilcisi olarak görev yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Üst Klasman Temsilcisi Muşlu Ferzende Emre'ye, Galatasaray- Gaziantep maçında önemli görev verildi.

Süper Lig 23. hafta karşılaşmalarının programı belli oldu. Oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler ve TFF temsilcilerinin açıklandığı programa göre, Galatasaray ile Gaziantep Futbol Kulübü arasında pazartesi günü oynanacak karşılaşmada Muşlu Ferzende Emre ise TFF temsilcisi olarak görev yapacak. - MUŞ