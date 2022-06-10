Muşlu atlet, hem madalyaları hem de ailesinin desteğini kazandı - Haberler

Muş'un Malazgirt ilçesinde antrenörünün ailesini ikna ederek spora kazandırdığı 16 yaşındaki milli atlet Ceren Kılıç, Avrupa'da düzenlenecek müsabakalarda altın madalya kazanmak için sıkı bir şekilde antrenman yapıyor.

2017 yılında Malazgirt Fatih İlkokulu'nda beden eğitim öğretmeni tarafından spora yönlendirilen ve bir süre antrenörü eşliğinde stadyumda yarışmalara hazırlanan Kılıç, ailesi tarafından "Kız çocuğu spor yapmasın." denilerek pistten alındı.

Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli atletizm antrenörü Çetin Karataş, Kılıç'ın ailesini ikna ederek, onu tekrar spora kazandırdı.

Birçok yarışmada derece elde eden milli atlet Kılıç, Türkiye Atletizm Federasyonunca 2 Temmuz 2021'de Kütahya'da düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda 2000 metre engelli koşuda şampiyonu oldu.

Bursa'da 26 Mayıs 2022'de düzenlenen 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda 2000 metre engelli koşuda yine birinci sırayı alan Kılıç, bu yıl 12 Haziran'da Karadağ'da düzenlenecek 18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası ile temmuz ayında gerçekleştirilecek 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu milli atlet, antrenörü Karataş gözetiminde ilçe stadyumu ve yüksek rakımlı tepelerde her gün 25 kilometre koşuyor.

Hedefi Balkan ve Avrupa şampiyonluğu

Balkan Şampiyonası ile Avrupa Şampiyonası müsabakalarında kürsüye çıkmak ve yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırmak için haftanın 7 günü antrenman yapan Kılıç, AA muhabirine, 2017 yılında atletizme başlarken yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Antrenörünün kendisine çok büyük desteği olduğunu dile getiren Kılıç, "Başta ailem sporcu olmama karşıydı. Antrenörüm Çetin Hoca yeteneğimi gördü ve ailemle konuştu. Ailem başarılarımı gördükçe spor yapmama izin verdi. Şimdi en büyük destekçim oldular." dedi.

Türkiye ve Muş'u yurt dışında daha iyi temsil etmek için elinden gelen mücadeleyi vereceğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Balkan Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandım. Barajı geçtiğim için 18 yaş altında Avrupa Şampiyonası'na da gideceğim. Yarışmalarda daha iyi derece elde edebilmek için günde 25 kilometre koşuyorum. Stadyum ve yüksek rakımlı tepelerde antrenmanlarımı sürdürüyorum. Hedefim olimpiyatlarda koşmak. Onun için sıkı bir çalışma yürütüyoruz. İleride hedefim antrenör olup kız öğrencileri atletizme kazandırmak."

Karataş: "Ceren'e güveniyoruz"

Antrenör Çetin Karataş, Ceren Kılıç'ın şampiyonalara sıkı bir şekilde hazırlandığını anlattı.

Atletizme başlarken sporcusunun bazı sıkıntılar yaşadığını aktaran Karataş, "Ceren kız olduğu için ailesi antrenmanlara göndermek istemiyordu. Ceren'i tam spora kazandırdık, sonra ailesi izin vermedi. Ailesiyle görüşerek ikna ettim. Ceren atletizmde kendini geliştirmeye başladı. Hedefimiz olimpiyat ve dünya şampiyonalarına katılmak. Ceren'e güveniyoruz, çok azimli ve kararlı" diye konuştu.