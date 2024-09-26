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Muslera'nın Kebabı Takım Ruhu Artırdı

Muslera'nın Kebabı Takım Ruhu Artırdı
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Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, UEFA'nın cezası nedeniyle katılamadığı maçların ardından takım arkadaşlarını kebapçıda ağırlayarak moral verdi. Yabancı oyuncular Türk mutfağına hayran kaldı.

GALATASARAY'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaştığı maçta doğrudan kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Fernando Muslera'ya UEFA tarafından da 3 maç ceza verilmişti. Uruguaylı file bekçisi bu nedenle PAOK maçında kaleyi koruyamamıştı.

Kaptan Muslera hem hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisini hem de Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçında alınan galibiyetleri kutlamak amacıyla takım arkadaşlarını bir kebapçıda ağırladı. Kepapçı Fiko'da biraya gelen sarı-kırmızılı takımın özellikle yabancı oyuncuları Türk yemeklerini çok sevdiklerini ifade etti. Özellikle yıldız oyuncu Victor Osimhen'in Türk kebapları ile tanışma anlarındaki mutluluğu gözlerden kaçmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Muslera Kültür Futbol Yaşam Spor

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