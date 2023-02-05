Muslera koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı Spor Haberleri Galatasaray'ın Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak 85'inci dakikada oyundan çıkan tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı. Galatasaray'ın Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak 85'inci dakikada oyundan çıkan tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 79'uncu dakikasında Bakasetas'ın sert şutunda gole izin vermeden Muslera, bu pozisyonun dönüşünde oluşan karambolde Bartra ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Tecrübeli file bekçisi oyuna devam edemedi ve 85'inci dakikada yerini Okan Kocuk'a bıraktı.Maç sonrası kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera'nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır" denilirken, Uruguaylı Milli kaleci stattan koltuk değnekleriyle ayrıldı. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Trabzonspor Galatasaray Muslera Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Muslera koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.