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Muslera, Hatayspor maçının ardından taraftarlara 3'lü çektirdi

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Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Hatayspor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray sahasında mücadele ettiği Hatayspor'u 1-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik galibiyetini tribünlere giderek kutladı. Bu karşılaşmaya ile birlikte Galatasaray'da 500. resmi müsabakasına çıkan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Daha sonra bütün futbolcular ve teknik heyet kale arkasındaki tribüne karşı kol kola gerek marşlar söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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