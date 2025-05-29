Muslera, Galatasaray'a Duygusal Bir Veda Gerçekleştiriyor

Muslera, Galatasaray'a Duygusal Bir Veda Gerçekleştiriyor
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Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, 14 yıl süren kariyerinin ardından duygu dolu bir şekilde kulübe veda ediyor. Yarın son maçına çıkacağını belirten Muslera, Gurur duyduğu yılları ve aldığı kupaları hatırlatarak teşekkür etti.

Muslera, Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda ediyor

Fernando Muslera: Yarın son maçıma çıkacağım

"Yarınki maçta son dakikalarımı oynayacağım. İlk günden beri kupalar alacağıma inanmıştım. Gurur duyduğum 14 sene sonra buradan ayrılmış olacağım. 2011'de bu güzel ülkeye bu güzel kulübe gelirken en doğru kararı almışım. Herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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