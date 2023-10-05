MÜSİAD Üyeleri TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi Ziyaret Etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyelerinden oluşan bir heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki görüşmede, Türk futboluna katkı sağlayabilecek sosyal sorumluluk projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette MÜSİAD'ı temsilen Sektör Kurulları ve Fuar Forum Komisyonu Başkanı Erkan Gül, Diplomatik İlişkiler Komisyonu Başkanı Osman Nuri Önügören, Finansal Hizmetler, Danışmanlık ve Eğitim Sektör Kurulu ve Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Hasan Ekmen, Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı İsmail Altın ve Vizyoner İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Karateke'nin yer aldığı belirtildi.

Ziyaretin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuklarına A Milli Takım forması hediye ederken, MÜSİAD üyeleri de Büyükekşi'ye plaket sundu.