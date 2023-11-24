Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in (44) yaşamını yitirdiği silahlı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 21 Kasım'da Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Site girişine pusu kuran şüpheli, amatör futbol liginde mücadele eden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç yönetimindeki 33 AIT 093 plakalı hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve ardından tabancayla ateş açtı. Araca kurşun yağdıran şüpheli, otomobille kaçtı. 2 çocuk babası Gengeç, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Gengeç, Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede aynı zamanda 'acının simgesi' olarak da davul zurna çalındı.

Cinayete ilişkin soruşturma sürerken, silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin önce uzun namlulu silahla, ardından da tabanca ile ateş ettiği daha sonra aracına bindiği görüldü.