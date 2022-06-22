Musa Çağıran Hatayspor'da Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, geçtiğimiz yıl Konyaspor'da forma giyen Musa Çağıran'ı kadrosuna kattı. Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, geçtiğimiz yıl Konyaspor'da forma giyen Musa Çağıran'ı kadrosuna kattı. Yeni sezon çalışmalarını hızla sürdüren Hatayspor, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bordo-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha geçen sezon Konyaspor ile 15 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Musa Çağıran" ifadelerine yer verildi. - HATAY İhlas Haber Ajansı / Spor Musa Çağıran Konyaspor Hatayspor Spor Haberler

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