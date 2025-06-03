Muş Yüzme Takımı Türkiye Finallerine Katılma Hakkı Elde Etti

Muş Yüzme Takımı Türkiye Finallerine Katılma Hakkı Elde Etti
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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yüzme takımı sporcuları, Elazığ'da düzenlenen müsabakalarda gösterdikleri üstün performansla Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yüzme takımı sporcuları, 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arasında Elazığ'da düzenlenen 10-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 2. Etap ve 13+ Yaş Baraj Geçme Müsabakalarında büyük başarı göstererek Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Yarışmalarda üstün performans sergileyerek Muş'u temsil eden Ahmet Furkan Korkmaz, Muhammed Üveys Turhan, İsmet Ammar Köse, Enes Çelik, Kadir Mert Uslu, Muhammed Yusuf Özkan, Muhammed Eymen Gündüz, Mina Yılmaz, Meryem Betül Korkmaz, Ahmet Tahir Bingöl, Muhammed Yusuf Çiftçi ve Arda Oruç'a başarılar dileyen Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, yarışmalarda dereceye girerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Taşdemir, "Sporcularımızın göstermiş olduğu azim ve disiplin bizleri son derece gururlandırmıştır. Türkiye finallerine katılma hakkı elde eden yavrularımızı ve onları özveriyle çalıştıran antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Muş'ta yüzme sporuna olan ilgi ve başarı her geçen gün artıyor. Bu da bizlere geleceğe dair büyük umut veriyor. Desteklerini esirgemeyen velilerimize ve emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

Elazığ'da gerçekleşen müsabakalar sonucunda Türkiye finallerine adını yazdıran Muşlu yüzücüler, hem bireysel hem de takım halinde sergiledikleri performansla takdir topladı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, özellikle son yıllarda yüzme branşına yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. İl genelinde tesisleşme, antrenör desteği ve çocuklara erken yaşta yüzme eğitimi verilmesi sayesinde yetenekli sporcuların önü açılmış durumda. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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