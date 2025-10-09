Haberler

Muş'ta Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı' kapsamında, öğrenciler çeşitli testlerden geçirilerek yetenekli sporcuların erken yaşta keşfedilmesi hedefleniyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamındaki antrenmanlar, Varto Spor Salonu'nda antrenörler eşliğinde devam ediyor. Geleceğin yıldız sporcularını keşfetmeyi amaçlayan program çerçevesinde öğrenciler; koordinasyon, çeviklik, denge ve dayanıklılık gibi branşlarda çeşitli testlerden geçiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, program sayesinde yetenekli çocukların erken yaşta keşfedilerek uygun branşlara yönlendirildiğini belirtti. Kılıç, antrenmanların yıl boyunca planlı şekilde süreceği ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
