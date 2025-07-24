Muş'ta U12 İl Şampiyonası Finali: Muş İdman Yurdu Şampiyon

Muş'ta U12 İl Şampiyonası Finali: Muş İdman Yurdu Şampiyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta düzenlenen U12 il şampiyonası final maçında Muş İdman Yurdu, Gençlerbirliği'ni 2-1'lik skorla yenerek şampiyon oldu. Tarihte ilk kez akşam saatlerinde yapılan maç, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Zafer Sentetik Sahası'nda gerçekleştirildi.

Muş'ta U12 il şampiyonası, nefes kesen bir finalle sona erdi. Gençlerbirliği ile Muş İdman Yurdu arasında oynanan final mücadelesinde kazanan taraf 2-1'lik skor ile Muş İdman Yurdu oldu.

Gençlerbirliği ile Muş İdman Yurdu arasında oynanan U12 il şampiyonluğu final karşılaşmasında gülen taraf 2-1'lik skorla Muş İdman Yurdu oldu. Akşam saatlerinde oynanan bu heyecan dolu karşılaşma ile birlikte Muş'ta ilk defa resmi bir maç akşam oynandı. Final karşılaşması, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Zafer Sentetik Sahası'nda, akşam saatlerinde oynandı. Maçı Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ile sporcu aileleri takip etti. Muş'ta hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle akşam oynanan karşılaşma saha ışıklandırması ile ilk defa gerçekleştirildi.

Müsabaka sonunda düzenlenen törende, şampiyon takıma kupası Vali Yardımcısı Abukan ile Muş Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç tarafından takdim edildi.

Vali Yardımcısı Cihat Abukan, kupa töreni sonrasında yaptığı konuşmasında, "Gençlerimiz büyük bir gayretle mücadele etti. Bu tür organizasyonlar, çocuklarımızın sporla buluşmasına vesile oluyor. Bu akşam kazanan dostluk oldu, Muş oldu" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Yusuf Kılıç ise yaptığı açıklamada, "Her yaş grubunda bu tür organizasyonları düzenlememize imkan sağlayan altyapımız sayesinde, Muş'ta spor artık hayatın bir parçası haline geldi. Muş'ta bu yaş kategorisinde ilk defa akşam saha ışıklandırması ile maç oynandı. Bu da bizi ayrıca sevindirdi. İlimizde gençlerimizin gelişiminde sporun etkisi daha çok hissettirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Merkez Bankası faizi yüzde 43'e indirdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 3 ay sonra bir ilk
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit

Türkiye'nin son hamlesi sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia

10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son

Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller

ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.