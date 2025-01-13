Üye Girişi
Haberler
Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı

Özgür Özel konuşurken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları yükseldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Muş'ta Spor Tesisleri Yenileniyor

Muş'ta Spor Tesisleri Yenileniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonunda yenileme çalışmaları yaparak modern ve konforlu spor alanları sunmayı hedefliyor. İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, çalışmaları yerinde inceleyerek, gençlerin faydalanacağı tesiste düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlere modern ve konforlu spor alanları sunmak için yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonu yapılan yenileme çalışmaları ile daha modern bir görünüme kavuştu. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gençlere daha konforlu ve nezih alanlarda hizmet vermek için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Bu kapsamında yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonunda çeşitli yenileme çalışmaları yapıldı. Tesislerde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, tesis sorumlularından bilgi aldı.

Yapılan çalışmaları tesis sorumluları ile birlikte inceleyen Müdür Taşdemir, bu tür çalışmaların tüm tesislerde yapıldığına dikkat çekerek, "Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak il genelinde bulunan tüm tesislerimizde yenileme ve güzelleştirme çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda spor salonlarımızda, gençlik merkezlerimizde eskiyen ve kötü görüntü oluşturan tüm alanlarda yenileme ve güzelleştirme çalışmaları yapıyoruz. Yapılan çalışmalardan bir tanesi de müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonunda çeşitli düzenlemeler yapıldı. Her gün binlerce çocuk, genç ve vatandaşımız tarafından kullanılan her iki tesisimizde düzenleme çalışmaları yaptık. Daha fazla çocuk ve gencimizi spora yönlendirmek için aynı zamanda ailelerimizin de işini kolaylaştırmak amacı ile spor salonumuzda yaptığımız düzenleme ile çocuklarını herhangi bir spor branşına yazdırmak isteyen aileler bundan sonra salonumuza gelerek tek noktadan hem antrenörlerimizle görüşme imkanı bulacak hem de istedikleri bir spor branşına kayıt yaptırabilecekler. Yapılan tüm çalışmalar tesislerimizden faydalanan gençlerimizin rahatı ve konforu için yapılıyor. Tüm tesislerimizin gençlerimiz için modern bir görünüme kavuşması için bizlerden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve Muş Valimiz Avni Çakır'a teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Hastanenin yeni doğan bebeği için çıkardığı 738.360 dolarlık fatura anneyi şok etti
img

Türk SİHA'larına karşı füze duvarı kuracaklar
img

Yapılan son zamma isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

İlk yarıda gol yağmuru var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 1 dersten kalınca belge alınır mı (lise)? Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı FİNAL mi yaptı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.