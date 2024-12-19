Muş'ta 'Okul Sporları' Voleybol Küçük Kızlar İl Birinciliği Tamamlandı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 'Okul sporları' voleybol küçük kızlar il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Muş Kapalı Spor Salonu'nda dört takım ve toplamda 60 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, genç yetenekler hünerlerini sergiledi. Sporcuların mücadelelerine sahne olan müsabakalar, heyecanla takip edildi. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Sporculara kupa ve madalyalarını takdim eden yetkililer, gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti ve spora olan desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. - MUŞ