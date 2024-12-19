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Muş'ta 'Okul Sporları' Voleybol Küçük Kızlar İl Birinciliği Tamamlandı

Muş'ta 'Okul Sporları' Voleybol Küçük Kızlar İl Birinciliği Tamamlandı
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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol küçük kızlar il birinciliği müsabakaları, 60 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 'Okul sporları' voleybol küçük kızlar il birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Muş Kapalı Spor Salonu'nda dört takım ve toplamda 60 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuvada, genç yetenekler hünerlerini sergiledi. Sporcuların mücadelelerine sahne olan müsabakalar, heyecanla takip edildi. Turnuva sonunda dereceye giren takımlar ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Sporculara kupa ve madalyalarını takdim eden yetkililer, gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti ve spora olan desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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