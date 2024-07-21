Üye Girişi
Haberler

Muş'ta kayak sporcuları kışa hazırlanıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kayak takımı sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için antrenman yapıyor. Sporcular, asfaltta tekerlekli kayak kullanarak güç depoluyor.

Muş'ta kayak sporcuları, kavurucu sıcak altında kışın yapılacak şampiyonalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yarışmalarda birçok başarıya imza atan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı kayak takımı sporcuları, sıcak havaya aldırış etmeden antrenmanlarına devam ediyor. Antrenörleri eşliğinde asfaltta tekerlekli kayak kullanan sporcular, kışın düzenlenecek yarışmalar için zorlu parkurlarda güç depoluyor.

Kavurucu sıcaklığa rağmen kondisyonlarını artırmak için haftanı 5 günü kampüs alanına gelen sporcular, tekerlekli kayaklarla kilometrelerce mesafe katediyor.

"Amacımız güçlü şekilde kışa hazırlanmak"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, AA muhabirine, farklı branşlarda birçok sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Her yıl müsabakalarda önemli dereceler elde eden sporcuların yazın da boş durmadığını anlatan Taşdemir, "Muş'ta bu yıl kayak sezonu kısa sürdü. Buna rağmen, o süreci çok iyi değerlendirerek 20 madalya aldık. Türkiye'nin farklı illerinden düzenlenen kayaklı koşularda, Türkiye yarışmalarında dereceler elde ettik. Türkiye şampiyonu olduk." dedi.

Uluslararası birçok müsabakada da derece elde ettiklerini hatırlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Yazı iyi değerlendiriyoruz. 80 sporcularımızla antrenmanlarımızı asfaltta sürdürmekteyiz. Sporcularımız kavurucu sıcaklara rağmen yoğun antrenman yapmakta. Boş bir vakit bırakmıyoruz. Amacımız daha dinç ve güçlü şekilde sporcularımızı kışa hazırlamak. Gençlerimiz ülkemizin bayrağını daha nice zamanlarda göndere çektireceklerinden hiç şüphemiz yok."

Kayaklı Koşu Antrenörü Süleyman Yıldırım da "Sporcularımız kilometrelerce koşuyor. Çalışma yaptığımız asfalt antrenman için elverişli. Amacımız Türkiye şampiyonu olmak ve milli takıma daha fazla sporcu kazandırmak." diye konuştu.

Sporculardan Esmanur Olca ise "Bir yıldır kayaklı koşu yapıyorum. Hedefim milli sporcu olmak. Onun için burada çalışıyoruz. Kavurucu bir sıcaklık var. Yine de antrenmanlara geliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Gençlik Spor Muş Spor Güncel Haberler

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında işçiler var

Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi! Enkaz altında işçiler var

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title