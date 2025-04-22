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Muş'ta Karate Kursuna Yoğun İlgi

Muş'ta Karate Kursuna Yoğun İlgi
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan karate kursu, uzman antrenörler eşliğinde farklı yaş gruplarından birçok sporcunun katılımıyla devam ediyor. İl Müdürü, sporun önemine dikkat çekerek vatandaşları spor aktivitelerine katılmaya davet etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren yeni spor salonunda devam eden karate kursu, sporcuların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

Muş'ta uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlar, farklı yaş gruplarından katılım sağlayan sporcularla aralıksız sürdürülüyor.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, spora yönlendirme ve sağlıklı bireyler yetiştirme hedefiyle açılan kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, tüm vatandaşları spor faaliyetlerine katılmaya davet etti. - MUŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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