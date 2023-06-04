Muş'ta Galatasaray taraftarı şampiyonluğu ve Fenerbahçe galibiyetini coşku ile kutladı

Muş'ta Galatasaray taraftarı şampiyonluğu ve Fenerbahçe galibiyetini coşku ile kutladı Galatasaray, şampiyon olarak çıktığı derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi ile Muş'ta bayram havası yaşandı.