Muş'ta Galatasaray taraftarı şampiyonluğu ve Fenerbahçe galibiyetini coşku ile kutladı
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Muş'ta Galatasaray taraftarı şampiyonluğu ve Fenerbahçe galibiyetini coşku ile kutladı Galatasaray, şampiyon olarak çıktığı derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi ile Muş'ta bayram havası yaşandı.
Muş'ta Galatasaray taraftarı şampiyonluğu ve Fenerbahçe galibiyetini coşku ile kutladı
MUŞ - Galatasaray, şampiyon olarak çıktığı derbide Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi ile Muş'ta bayram havası yaşandı.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın 23. şampiyonluğu Muş'ta coşku ile kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Muş istasyon caddesi üzerinde bir araya gelen taraftarlar 23. şampiyonluğu ve 3-0'lık Fenerbahçe galibiyetini doyasıya kutladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İshak Güngör - Spor